Il Galatasaray fa sul serio per Dennis Man esterno del Parma e Fatih Terim come riporta in Turchia Fotomac, non si è più nascosto: "Volevamo già Dennis Man in passato, ma il Parma non ha voluto lasciarlo andare. Noi restiamo aperti a tutto, non so cosa accadrà durante la finestra di mercato di gennaio".