Ilè finalmente tornato dove tutti lo stavamo aspettando, ovvero al ruolo quantomeno di competitor credibile per la risalita in Serie A. C'è voluto un po' alla gestione, ma con investimenti in giovani e progetti, sta crescendo una realtà solida e futuribile. Anche fra i suoi giovanissimi, infatti, ci sono talenti da nazionale e noi di Mondo Azzurro vi presentiamo oggiOggi è iniziato il Mondiale per club a cui l'Italia non prende parte, e l'obiettivo della nuova generazione è quello di centrare le qualificazioni per i prossimi.Elia nasce a Fidenza e da ragazzo del territorio cresce con il culto del. Approdare nelle giovanili crociate è ovviamente un grande traguardo nella sua giovanissima carriera, ma a Collecchio ci arriva da Under 16 dopo esseresocietà bianconera del territorio legata alla società torinese.Nella sua giovane avventura da calciatore nasce attaccante, si trasfroma in trequartista e oggi si sta adattando, nella visione moderna del ruolo, da mezzala di inserimento.che gli permette di resistere ai contrasti (deve ovviamente cresce in quanto a massa), ha una grande, ma soprattuto unache lo mette in condizione di servire al meglio i compagni. In stagione, considerando le convocazioni con l'Italia che lo hanno portato via per diversi turni, ha all'attivoInevitabile per chi gioca in quella porzione di campo avere giocatori come Jude Bellingham e Kevin De Bruyne come modelli, ma analizzando il suo percorso e il suo modo di stare in campo puòdopo l'avventura con l'Atalanta, che si trasformò lentamente da fantasista a interno di centrocampo.Frequenta il liceo con buoni voti, ha il mare, ilcome hobby che gli piace portare avanti parallelamente con gli impegni sportivi, e sogna di arrivare, un giorno, aIl club emiliano dal canto suo crede fortemente nella sua crescita tant'è che lo haalla prima occasione possibile con il suoHobby: nuoto e sci, ma il sogno è arrivare a giocare un giorno in Serie A.