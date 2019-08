Di seguito il report dell'allenamento del Parma in vista della prossima sfida di campionato con l'Udinese.



Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana, in vista della sfida di campionato di domenica 1 settembre contro l’Udinese. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di prevenzione ed attivazione seguiti da tecnica applicata, possessi palla e partite a tema in porzione ridotta del campo. L’allenamento si è concluso con un lavoro aerobico per chi è sceso in campo contro la Juventus e una partita a tutto campo per il resto del gruppo.



Fabrizio Alastra è rimasto a riposo a causa di una sindrome influenzale.



Domani, mercoledì 28 agosto, per i crociati è in programma una seduta mattutina a porte chiuse che avrà inizio alle 10.00.