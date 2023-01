Altro problema fisico per Gianluigi Buffon, che era rientrato da poco dopo aver passato alcuni mesi ai box per infortunio. Come comunicato dallo staff medico del Parma, infatti, il portiere dei crociati ha riportato un lieve trauma contusivo alla coscia destra. I tempi di recupero saranno valutati in base all’evoluzione del quadro clinico, come riportato da ParmaLive.com.