Il Parma prova a rifarsi il look a tinte transalpine. Secondo quanto riportato da Sport Parma, la società ducale avrebbe messo nel mirino Vincent Laurini e Cyril Thereau. La Fiorentina ha recentemente rifiutato un'offerta del Leganes per il terzino, che difficilmente potrà sbarcare al 'Tardini', mentre ci sono maggiori margini di manovra per l'attaccante, considerato ormai un esubero da Stefano Pioli.