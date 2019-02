Luca Siligardi, esterno del Parma, parla a DAZN all'intervallo della gara con l'Inter: "Una squadra del calibro dell'Inter prima o poi sicuramente sarebbe venuta fuori. Però stiamo usando l'intensità giusta e dobbiamo andare avanti così, cercando magari di migliorare nel possesso palla e qualche verticalizzazione in più per metterli in difficoltà".