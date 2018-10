Al termine dell'allenamento odierno, l'attaccante del Parma Luca Siligardi ha parlato ai giornalisti presenti: "Mi sento bene, è successo quello che è successo all’inizio della stagione ma adesso va tutto bene. Sono in squadra, sono subentrato in lista, ho avuto la possibilità di giocare e sto cercando di ripagare la fiducia nel miglior modo possibile. Quando sono rientrato in ritiro ero in una lista di partenti, non rientravo nel progetto. A prescindere da quello ho voluto dare un segnale, non volevo andar via e volevo giocarmi le mie carte in Serie A. E’ successo quello che è successo ma adesso guardiamo avanti cercando di fare il meglio possibile".