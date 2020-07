Il Vicenza torna all’assalto di Luca Siligardi, 32 anni, ala destra che nel Parma da tempo fatica a trovare spazio. Il club veneto neo-promosso in Serie B aveva provato a prenderlo già al mercato di gennaio, ma il giocatore aveva detto no, non voleva scendere in C. Ora la situazione potrebbe cambiare anche se l’affare non è semplice: Siligardi ha un contratto fino al 2022, molto oneroso per il Vicenza e per chiudere il trasferimento dovrebbe intervenire il Parma pagando parte dell’ingaggio.

Sempre secondo Tuttosport, molto probabilmente lascerà il Vicenza una colonna biancorossa, l’ala Stefano Giacomelli, 30 anni, che in B non può essere tesserato come giocatore bandiera. Su di lui potrebbe farsi sotto l’Empoli: Marino lo conosce bene e lo apprezza.