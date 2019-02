Luca Siligardi, attaccante del Parma, ha parlato della gara contro la Juventus ai microfoni di 12 Tv Parma.



PRESTAZIONE - "Una gioia immensa, una prestazione incredibile che resterà nella storia personale di ognuno di noi e anche in quella della società. Volevamo fare qualcosa d’importante e abbiamo dato il 120% per raggiungere l’obiettivo. Nella ripresa abbiamo giocato con il piglio giusto e le cose sono andate meglio".



MANCATO SALUTO DI CR7 - "Ci può stare, ha fatto due gol che comunque non sono serviti a vincere. Ci tenevo a salutarlo ma sicuramente non è che non ho dormito la notte. Sono cose che capitano e sono figlie della delusione per un risultato sfumato. Lo capisco".