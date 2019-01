Il Parma studia un colpo in MLS. Lo rivela Yvan Le Mée, agente di Romain Alessandrini, una delle stelle dei Los Angeles Galaxy, autore di 24 gol e 21 assist in 50 presenze con la franchigia losangelina. Queste le sue parole a ParmaLive.com: "Romain ha fatto molto bene in MLS nelle ultime due stagioni, siamo in scadenza con il Los Angeles Galaxy al 30 dicembre 2019. Fa parte della lista dei migliori otto giocatori delle ultime due stagioni della MLS. In questo momento siamo concentrati sul suo futuro e il Parma è una società intelligente, che cerca un giocatore esperto nella posizione da Romain, questo è vero. So che Romain gli piace, ma non ho ricevuto offerte da loro in questo momento".



LE PRIORITA' - "Il Galaxy vorrebbero che rinnovasse viste le qualità mostrate da Romain ma in MLS funziona che il rinnovo viene proposto in prossimità della scadenza, non è come in Europa. E noi siamo in riflessione..."