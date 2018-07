Il Genoa per la mediana duella col Torino per Krunic (Empoli, i granata sono avanti ma prima dell'affondo devono cedere a centrocampo). Lisandro Lopez (Benfica) si sbloccherà nelle prossime ore. Favilli e Gomez potrebbero rimpolpare la lunga lista dei nuovi volti, così come Dalmonte e Chajia.



Nome nuovo per la difesa del Parma. Il club emiliano spinge per arrivare a Rossettini del Genoa, che non è stato convocato da Ballardini per la seconda parte di ritiro. Secondo la Gazzetta dello Sport, quella per il difensore è una trattativa che si può concretizzare a breve. Sempre per il reparto arretrato contatti con l'ex Roma, ora alla Steaua Bucarest, Mihai Balasa. Ufficiale anche il prestito di Ciciretti (ieri la firma) dal Napoli, in arrivo anche l’annuncio di Biabiany dall'Inter.