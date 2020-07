Il Parma lavora con l’Inter per ottenere il prestito di Sebastiano Esposito, attaccante che ha appena scavallato la maggiore età. Concorrenza con il Genoa, così come per Andrew Gravillon, difensore anche lui controllato dall’Inter e ora in prestito all’Ascoli. Sempre secondo Tuttosport, con il Vicenza è corsa per Fabio Maistro, centrocampista alla Salernitana ma di proprietà della Lazio. Porta chiusa alla Reggina per un ritorno di Barillà, mentre sono distantissime le richieste tra Gervinho e il Benevento.