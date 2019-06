Il Parma perde Bastoni (rientrato per fine prestito all'Inter e ora cercato dalla Sampdoria), si avvicina a Karamoh dell'Inter e tratta Ounas e Rog con il Napoli. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il sogno per l'attacco è Balotelli ma si fanno anche i nomi di Destro e Stepinski oltre al possibile ritorno di Inglese dal Napoli. In uscita Stulac, Dezi e Ceravolo richiesti dall'Empoli.