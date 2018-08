Ieri l’ufficialità in casa Parma per Biabiany a titolo definitivo dall’Inter, dai nerazzurri arrivano pure l’esterno Dimarco (prestito con diritto di riscatto e controriscatto) e il centrale Bastoni (prestito secco). Per la mediana si tratta col Napoli per Grassi, nuovo contatto pure per Obi (Torino) ma il granata piace anche in Liga e al Chievo. Come terzo portiere si tratta Furlan, svincolato ex Bari, confermato Sierralta dall’Udinese in prestito. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in attacco assalto a Lapadula (Genoa), emiliani in vantaggio sull’Udinese che ha visto l’Atalanta per Cornelius e fatto una proposta a Borriello.