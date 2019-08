Il Brescia punta sui giovani e ha sondato il terreno per l’esterno difensivo Pezzella (Udinese), da tempo nel mirino del Parma: secondo la Gazzetta dello Sport si può fare in prestito secco.



Il Parma per la difesa pensa sempre a Sala della Sampdoria (chiuso a Genova, è in partenza). Per l’esterno offensivo Chouiar del Lens sarebbero pronti circa 5 milioni, dopo aver scongiurato la concorrenza della Premier League.



Dopo un lungo corteggiamento il Verona ha messo le mani su Verre della Sampdoria nonostante l’inserimento del Brescia. Il centrocampista ha trovato l’accordo economico con Setti: oggi sono previste visite e firma (arriva in prestito con diritto di riscatto). Non decolla invece la pista Falcinelli (Bologna, c'è il Frosinone di Nesta) per l’attacco.