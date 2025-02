Getty Images

Parma, subito brutte notizie per Chivu: problema muscolare per Bernabe

un' ora fa



Ci sono subito brutte notizie per Chivu, al debutto sulla panchina del Parma. Il tecnico dei crociati ha perso per infortunio Adrian Bernabé, durante i primissimi minuti della sfida contro il Bologna, valida per la 26a giornata di Serie A.



Il centrocampista argentino ha accusato un problema muscolare, dopo soli cinque minuti dall’inizio della partita odierna ed è quindi stato costretto a lasciare il campo per fare spazio a Nahuel Estevez. Al momento non è chiaro quale sia l'entità del suo infortunio: le prime sensazioni non sono positive, ma solamente gli esami previsti nelle prossime ore chiariranno le reali condizioni del giocatore di Chivu.