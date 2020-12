Domenica pomeriggio, allo stadio Tardini, si affronteranno Parma e Torino. Quella tra il club emiliano e quello piemontese non sarà solamente un importante scontro in ottica salvezza, ma sarà anche l'occasione per i dirigenti delle due società di parlare di mercato, in particolare di Luigi Sepe.



Il portiere del Parma è infatti considerato dal direttore tecnico granata, Davide Vagnati, il sostituto ideale di Salvatore Sirigu: il portiere sardo potrebbe lasciare il Torino già a gennaio, nel caso in cui la cessione di Sirigu dovesse concretizzarsi, Vagnati e Cairo dovranno trovare al più presto un sostituto all'altezza tra i pali.