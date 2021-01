Sfida nella sfida in Parma-Torino di domani. Da una parte Luigi Sepe, dall'altra Salvatore Sirigu. Due portieri che domani avrebbero potuto giocare a maglie invertite. Nell'ultimo giorno del mercato estivo (si fa per dire, era il 4 ottobre), infatti, il ds granata Vagnati ha provato a mettere in piedi uno scambio tra i due portieri. La risposta dei gialloblù però è stata secca: no, per un questione d'età. Sepe infatti è un classe '91, 29 anni, Sirigu ne ha 33 e questo è il motivo che ha frenato il Parma ad accettare lo scambio. Un'idea rimasta tale, con i due portieri rimasti rispettivamente al Parma e al Torino. E domani si ritroveranno una contro l'altra.