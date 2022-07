Il futuro di Alberto Grassi potrebbe essere ancora lontano da Parma.



Rientrato in Emilia dopo la stagione in prestito al Cagliari, il centrocampista lombardo è cercato da almeno tre club.



Oltre agli stessi sardi, che rivorrebbero il giocatore con loro anche in Serie B, Grassi piace infatti pure al Torino. Sarebbe tuttavia la Sampdoria la pretendente più agguerrita.



Lo riferisce Sky Sport.