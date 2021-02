Non solo il derby di Milano. Il programma domenicale dellasi completa con altre 3 partite, tutte spalmate in orari differenti per garantire la maggiore visibilità possibile.: per i ducali, reduci da 4 ko consecutivi e precipitati a -7 dal quartultimo posto, è il classico appuntamento da non fallire. Il tecnico, subentrato all'esonerato Liverani,. Più tranquilla la posizione dei bianconeri, desiderosi di riscattare lo 0-3 di Roma che aveva interrotto la recente serie utile di 3 partite.. La formazione di Gattuso, in emergenza totale e reduce dal brutto ko in Europa League di Granada, ha l'occasione di riscattare la recente eliminazione dalla Coppa Italia proprio per mano dei nerazzurri e rimanere in scia di Roma, Lazio e Juve. Missione analoga per glidella prossima settimana.di Paulo Fonseca, che punta a conservare il terzo posto in classifica ma che spera di poter fare un pensierino anche per le zone più alte sulla base del risultato che uscirà dalla sfida tra Milan (prossimi avversari in campionato) e Inter.Proveranno a ostacolarli i ragazzi di Pippo Inzaghi, desiderosi di riassaporare un successo che manca dallo scorso 6 gennaio e in casa addirittura dal 20 dicembre.ore 12.30PARMA: Sepe; Conti, Alves, Bani, Gagliolo; Kucka, Brugman, Hernani; Karamoh, Cornelius, Gervinho.UDINESE: Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger-Larsen, Walace, Arslan, De Paul, Zeegelaar; Nestorovski, Okaka.IN TV: Daznore 18ATALANTA: Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Sutalo, De Roon, Pessina, Gosens; Malinovskyi, Ilicic; Muriel.NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen.IN TV: Sky Sport Serie A e Sky Sportore 20.45BENEVENTO: Montipò; Depaoli, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Lapadula.ROMA: Pau Lopez; Mancini, Fazio, Spinazzola; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.IN TV: Sky Sport 201, 202, 251