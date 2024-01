Parma, UFFICIALE: blindato Bonny

Siamo entusiasti di annunciare il rinnovo del contratto di Ange-Yoan Bonny fino al 2027!



Con orgoglio possiamo dire che il nostro club ha scommesso sul suo talento e lo ha valorizzato. Ange-Yoan è un esempio luminoso di come investire nel talento giovanile e coltivarlo… pic.twitter.com/kD9ioCne5W — (@1913parmacalcio) January 12, 2024

Ilblinda. Il club emiliano ha annunciato il rinnovo del talento francese, che ha firmato un nuovo contratto fino al 2027.- "Il Parma Calcio annuncia che l’attaccante Ange-Yoan Bonny ha rinnovato il contratto fino al 30.06.2027. In tre stagioni con il Parma, Ange-Yoan Bonny ha totalizzato 62 presenze e 6 gol. Dal suo esordio contro la Spal (2 ottobre 2021) ad oggi, il francese ha evidenziato una grande crescita tecnica e atletica, che lo rende unico nel suo modo di giocare. Nel 2023-24 con 21 presenze fra campionato (18) e Coppa Italia (3), ha raggiunto una maturità nella continuità di lavoro che lo hanno portato a realizzare 5 reti e 4 assist. Ad appena 20 anni, “Angelo” ha cominciato il suo percorso con la selezione nazionale della Francia: con l’Under 19 ha disputato l’Europeo 2022 (segnando 2 gol) e ha debuttato con l’Under 20, realizzando un gol in amichevole contro l’Olanda. In totale ha già realizzato 5 gol con la Nazionale francese. Il nostro Club è orgoglioso di annunciare il rinnovo di Ange-Yoan Bonny, un talento “made in Parma”, e augura a lui di raggiungere le migliori soddisfazioni professionali con i nostri colori".