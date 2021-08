Il Parma piazza un colpo importante e si rinforza in attacco: dal Napoli arriva Gennaro Tutino, attaccante che nell'ultima stagione ha giocato in prestito alla Salernitana e contribuito alla promozione con 13 reti. I crociati hanno comunicato l'ufficialità dell'acquisto sui social e sul loro sito. Tutino arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro.