Ora è ufficiale,. Lo annuncia il club ducale con una nota sul proprio sito: "Il Parma Calcio 1913 comunica che Fabio Liverani è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Liverani e il suo staff per il lavoro svolto sulla panchina crociata e gli augura il meglio per il prosieguo della carriera".Tramite Twitter, il presidentecommenta: "Questa mattina abbiamo informato Fabio Liverani della scelta di separarci da lui come allenatore. Voglio esprimere la mia più profonda gratitudine a Fabio per questo arduo lavoro e la leadership. Questa stagione è difficile ma il Parma è fatto di combattenti. Andiamo avanti".Si attende ora solo l'ufficialità del ritorno di, già legato ai ducali con un contratto fino al 2022.