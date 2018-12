Il Parma rischia di perdere a lungo Alberto Grassi e per un periodo meno importante Gervinho. Per il centrocampista si teme la rottura dei legamenti del ginocchio, mentre l'attaccante ivoriano ha subito una lesione alla coscia.





IL COMUNICATO



Alberto Grassi, in seguito ad una forte distorsione accusata durante la seduta d’allenamento di questo pomeriggio, ha svolto dei primi accertamenti eseguiti in fase acuta. Gli stessi hanno evidenziato un interessamento legamentoso dell’articolazione del ginocchio. L’iter diagnostico si concluderà domani mattina, quando si avrà un quadro chiaro della situazione e si deciderà eventualmente come procedere.

Gervinho si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di I grado al bicipite femorale destro: il calciatore si è sottoposto a terapie. Lavoro personalizzato e terapie per Luca Siligardi. Allenamento personalizzato per Federico Dimarco. Terapie, infine, per Francisco Sierralta.