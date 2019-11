Pessime notizie per Roberto D'Aversa dall'infermeria di casa Parma, riguardo agli infortuni di Inglese e Karamoh. Così il club ha aggiornato sulle condizioni degli infortunati: "Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di prevenzione e riscaldamento seguiti da tecnica applicata e possessi palla. L’allenamento è proseguito con una partita in porzione ridotta del campo ed è stato concluso da un lavoro aerobico.



Bruno Alves e Vincent Laurini hanno svolto un programma di lavoro differenziato. Roberto Inglese, che oggi è stato sottoposto a terapie, nella giornata di ieri è stato sottoposto a una visita specialista con il Prof. Nieck Van Dijk ad Amsterdam. L’ortopedico ha confermato i progressi nel recupero dalla recente lesione alla caviglia sinistra, permettendo l’inizio degli esercizi con carico ancora solo parziale. Il prossimo controllo è fissato tra 3 settimane. Simone Iacoponi e Juraj Kucka hanno svolto un programma di scarico personalizzato. Yann Karamoh è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici in seguito al trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro, evidenziando una lesione al legamento collaterale laterale, e nella giornata di domani verrà eseguito un consulto specialistico".