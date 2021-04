Joshua Zirkzee non sarà a disposizione di Roberto D'Aversa per la gara del Parma contro il Benevento. Ecco il comunicato del club ducale: "Yann Karamoh non è a disposizione a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra. Simon Sohm è rientrato dagli impegni con la sua Nazionale con un trauma distorsivo alla caviglia destra e, pertanto, non sarà a disposizione. Gli accertamenti eseguiti all’atleta Joshua Zirkzee hanno evidenziato una lesione capsulo-ligamentosa esterna con lesione di alto grado del legamento collaterale laterale. Sarà valutata, in accordo con lo staff medico del Bayern Monaco, la eventuale soluzione chirurgica".