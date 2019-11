Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di prevenzione seguiti da riscaldamento, tecnica applicata e lavoro aerobico. L’allenamento è proseguito con esercitazioni sul possesso palla ed è stato concluso da una partita in porzione ridotta del campo.



Gervinho è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di primo grado al muscolo semimembranoso di sinistra. Il giocatore ha già iniziato le terapie del caso. Lavoro personalizzato e terapie per Alberto Grassi. Terapie per Roberto Inglese e Yann Karamoh.



Domani, giovedì 14 novembre, per i crociati è in programma una doppia seduta a porte chiuse: l’allenamento mattutino avrà inizio alle ore 10.30, quello pomeridiano alle 14.30.