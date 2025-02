Parma, ufficiale l’esonero di Pecchia: chi può sostituirlo

Non è un gran momento per il Parma, che dopo gli ultimi risultati è stato risucchiato in zona retrocessione: i gialloblù sono al terz’ultimo posto con 20 punti, -1 dalla zona salvezza. L’ultima sconfitta contro la Roma è il quarto ko consecutivo, il quinto nelle ultime sei partite; ancora nessuna vittoria nel 2025, il Parma non ottiene un successo dal 28 dicembre scorso quando ha vinto 2-1 in casa col Monza. Risultati che“Il percorso del Parma Calcio e di Fabio Pecchia si divide. Dopo 110 partite in gialloblu, è doveroso evidenziare i traguardi raggiunti, culminati con la storica vittoria del campionato di Serie B 2023/24. Oltre due anni in cui l'allenatore Fabio Pecchia e il suo staff hanno lasciato un marchio indelebile nella storia dei Gialloblu, avendo raggiunto obiettivi sportivi corredati da valori umani e professionali. Parma Calcio augura le migliori fortune professionali a Fabio e al suo staff per il prosieguo delle loro carriere”.

- In queste ore patron Kyle Krause e l'amministratore delegato Federico Cherubini stanno vagliando il possibile sostituto: tra i papabili allenatori per la panchina del Parma ci sono, al momento,