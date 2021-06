Alessandro #Lucarelli è il nuovo Direttore Area Prestiti del Parma Calcio

Scopri di più — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) June 3, 2021

, il comunicato del club emiliano:Il Parma Calcio 1913 comunica che Alessandro Lucarelli, nella scorsa stagione Vice Direttore Sportivo del club, a partire dalla data odierna ricoprirà la carica di Direttore Area Prestiti.“Ringrazio la società per questo nuovo incarico – ha dichiarato Alessandro Lucarelli – quando arriva una nuova proprietà non è mai una cosa scontata. Sono sempre stato una persona ambiziosa e sfrutteró questa nuova opportunità per crescere professionalmente al servizio di questo club e per questi colori che ho tatuati sulla mia pelle”.“Siamo contentissimi che Alessandro abbia sposato la linea della società – ha dichiarato il Managing Director Sport Javier Ribalta – accettando di ricoprire un ruolo per noi importante relativo ad un area che fino ad oggi non si era sviluppata in modo concreto. C’è tutta l’intenzione di intraprendere un’importante percorso di crescita e di sviluppo, sia per quanto riguarda il Parma che per la figura di Alessandro”.