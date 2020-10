Lo ha comunicato così il club prima della partita contro l'Udinese: "IlCalcio 1913 comunica cheIl gruppo squadra che viaggerà verso Udine, in accordo con le autorità preposte, a 24 ore dalla gara effettuerà un nuovo ciclo di tamponi. Il risultato degli stessi arriverà entro quattro ore dal fischio d’inizio dell’incontro in programma domani alle 18:00 alla “Dacia Arena”, valido per la quarta giornata di Serie A 2020/21".