Leandro Chichizola rinnova con il Parma Calcio fino al



Ilblinda: ufficiale il rinnovo del portiere fino al 2025.- Il Parma Calcio comunica che il portiere Leandro Chichizola ha rinnovato il contratto fino al 30.06.2025 con un’opzione da esercitare per l’anno successivo.Con 20 presenze nelle partite ufficiali del Parma Calcio nella scorsa stagione, “Leo” è riuscito a ottenere 9 clean sheets. E’ stato uno dei primi 3 portieri della Serie B, dietro ai soli Stefano Turati (Frosinone, 0,54) e Josep Martínez (Genoa, 0,57), entrambi promossi in Serie A.Il Parma Calcio è felice di poter annunciare questo rinnovo del nostro portiere 33enne. Forza Leo, avanti insieme!Le parole di Leandro Chichizola dopo la firma e il prolungamento: “Mi sento dentro a questo progetto al 100 per cento. Suderò sangue per continuare a raggiungere i traguardi che ci siamo prefissati e l’impegno sarà massimo per portare il Parma il più alto possibile in questo percorso. Ringrazio il Presidente Krause, i direttori e tutta la società per la fiducia che mi è stata accordata. Sono felice, ma anche consapevole che ci aspetta una bella sfida in campo. E vogliamo vincerla“.