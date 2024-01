Parma, UFFICIALE: rinnova Sohm

Dopo 103 partite giocate con la nostra maglia, un'altra "Eccellenza made in Parma" prosegue con noi il suo percorso



Ilblinda, ufficiale il rinnovo del centrocampista che prolunga il proprio contratto con i crociati fino al 2027. Lo rende noto il club emiliano con una nota sul proprio sito ufficiale.- Il Parma Calcio annuncia che il centrocampista Simon Sohm ha rinnovato il contratto fino al 30.06.2027 Il nostro Club è soddisfatto per aver raggiunto questo accordo che rappresenta un passo fondamentale per la permanenza di Simon con la maglia del Parma Calcio. Un prolungamento di due anni rispetto al contratto precedente (con l’opzione di un anno extra) è l'espressione che Simon oggi è un punto di riferimento per i nostri colori e la nostra squadra. Con 103 partite giocate, l’ex nazionale giovanile svizzero può essere considerato un'altra 'eccellenza made in Parma'.La dichiarazione del centrocampista: “Per me è un momento molto felice, perché rinnovo in un Club dove mi sento a casa. E dove credo di poter mostrare il mio talento e dove sono pronto ad affrontare le prossime sfide. Voglio dire grazie al Presidente, ai miei compagni, all'allenatore Pecchia, allo staff tecnico e a tutta la Società. Oggi sento forte la voglia di prendere per mano questa squadra, insieme ai miei compagni, per accompagnarla in un lungo viaggio, perché Parma e la città di Parma meritano questo”.La dichiarazione del Managing Director Sport,: “Simon rappresenta il calciatore moderno, unendo grandi capacità fisiche a competenze tecniche qualitative. Essendo un calciatore chiave per la nostra squadra, siamo felici che voglia continuare la sua carriera con il Parma Calcio”.