Ilblinda, ufficiale il rinnovo fino al 2026.- Nahuel Estévez ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione per una stagione extra fino al 2027.Dopo il suo arrivo dal Crotone, il 27enne centrocampista argentino ha dimostrato di essere un affidabile calciatore per la squadra con le 36 presenze realizzate nella sua prima stagione con il Parma Calcio. Ora, le sue ottime prestazioni sono premiate con un prolungamento del contratto fino al 2026, con opzione per un ulteriore anno.La prima dichiarazione di Nahuel Estévez: “Sono molto contento di questo prolungamento. Ringrazio il Presidente, i dirigenti, l’allenatore e tutti i miei compagni: voglio condividere questo con loro. E sono felice perché il mio desiderio è continuare a far parte anche in futuro della storia del Club e dei suoi successi“.