Parma di nuovo al lavoro a Collecchio in vista della sfida di giovedì contro l'Inter. Come comunica il club gialloblù, ​Graziano Pellè ha lavorato con i compagni. Lavoro differenziato per Andrea Conti a causa di un sovraccarico muscolare da valutare nei prossimi giorni. Terapie per Gervinho e Joshua Zirkzee.