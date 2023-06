Dopo due anni conditi da tanti gol ma da poche soddisfazioni a livello di squadra, l'avventura al Parma di Franco Vazquez sembra essere giunta al capolinea.



Il 34enne italo-argentino ha il contratto in scadenza a fine mese e le parti sembrano concordi nel non volerlo prolungare. Ma l'esperienza in Serie B dell'ex Siviglia potrebbe non essersi del tutto conclusa.



Stando a quanto riporta SportParma.com, il procuratore del giocatore avrebbe avuto alcuni colloqui con il Palermo, la cui dirigenza parrebbe fortemente suggestionata dall'idea di riportare il giocatore in Sicilia sette anni dopo il suo addio.



Vazquez vestì la maglia rosanero tra il gennaio 2012 e l'estate 2016, con un breve intermezzo al Rayo Vallecano, collezionando 22 reti in oltre cento partite e conquistando pure la maglia azzurra, indossata nelle amichevole di inizio 2015 contro Inghilterra e Portogallo.