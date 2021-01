Il Parma pesca sul mercato estero. Dopo l'arrivo del romeno Dennis Man (per 10 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus) dalla Steaua Bucarest, oggi può essere il giorno decisivo per Joshua Zirkzee, 19enne attaccante del Bayern Monaco. Secondo la Gazzetta dello Sport, il presidente Krause ha offerto un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni e adesso attende solo il via libera dai bavaresi per il giovane bomber. L'accordo con Zirkzee è stato già trovato nelle scorse ore e il giocatore spinge per la Serie A.



Per la difesa continuano i contatti con l’agente di Fazio della Roma, si aspetta l’ok dal Torino per Nkoulou e sullo sfondo c’è sempre Dragovic del Bayer Leverkusen che andrà in scadenza a giugno. In uscita Ricci va al Venezia.