Diciassette minuti per morire. Come il suicidio del Parma Calcio nel match contro la Spal. Con la vittoria praticamente già in tasca e con la mancanza di malizia che non ha permesso ai crociati di chiudere la partita. Alla fine è bastato poco al mister Semplici per ribaltare la gara e le sorti degli ultimi venti minuti di gioco. Valoti è entrato ed ha segnato. La panchina ferrarese ha dato quel contributo che tanto è mancato nel campionato dei crociati. Chi subentra tra le fila gialloblu difficilmente ha avuto l’occasione di incidere. La Spal, invece, grazie ai cambi ha espugnato il Tardini con un secondo tempo perfetto.



Le due formazioni emiliane si sono divise un tempo a testa. I padroni di casa per oltre un’ora di gioco pensavano di avere la vittoria in tasca. Barillà sul 2-0 ha avuto sui piedi la palla del KO fallendola clamorosamente. Da lì a poco è uscita la grinta dei ferraresi che ha prevalso sulla voglia di tornare alla vittoria tra le mura amiche del Parma. A 28 punti e con un calendario di fuoco in vista non si può certamente stare tranquilli. Juventus, Inter, Cagliari e Napoli si preparano ad affrontare Inglese e Gervinho nelle prossime tre giornate di Serie A. I 17 minuti di blackout serviranno da lezione per le prossime gare. La sconfitta interna fa sempre male, soprattutto se arriva nei minuti finali. La speranza è che non si apra un ciclo di giornate no in casa Parma. Già nella prossima gara a Torino contro la Juventus occorrerà aver dimenticato la sfida con la Spal. L’atteggiamento e la mentalità vincente della squadra hanno staccato la spina per 17 minuti. Sabato però c’è la sfida con la Juve e occorre recuperare le forze sia fisiche che mentali. Non dimentichiamoci dove era il Parma tre anni fa. E soprattutto non dimentichiamo quale sia l’unico obiettivo stagionale dei crociati.