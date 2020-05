. Partiamo dalla donazione all’Ospedale Maggiore di Parma nelle prime settimane da inizio epidemia. Un gesto, quello della società crociata, che dà inizio alle tante donazioni delle squadre di Serie A ai tanti ospedali, soprattutto del nord Italia. La campagna “Sosteniamo la squadra più forte di Parma” è stata quella che ha dato il via alle danze, una delle tante iniziative di solidarietà dello sport verso il mondo della sanità. Poi passiamo ad un altro argomento importante ma che giustamente viene dopo la salute dei cittadini: il taglio degli stipendi accordato tra società e staff/giocatori. Dopo la Juventus arriva proprio il Parma Calcio che decide di tagliare una mensilità ai propri tesserati di fronte all’emergenza sanitaria che sta attraversando tutta la regione Emilia Romagna. Ovviamente se lo spettacolo si deve per forza fermare anche gli “attori” devono trarne le conseguenze.Dopo quasi due mesi, ecco che si arriva alla ripresa (finalmente) almeno degli allenamenti. Si è passati alle corse nei cortili e nei garage alle prime scampagnate nei centri sportivi. Ora si può tornare ad allenarsi in gruppo e il Parma non si è fatto cogliere impreparato. Anche se due calciatori sono risultati positivi al Covid-19 al primo tampone ma non al secondo, i crociati hanno comunque iniziato a fare sul serio, sperando in una ripresa dei giochi dopo la metà di giugno.(che in città si vede sempre più vicina nonostante le manciate di contagi giornalieri) e un auspicio per il proseguo del campionato. Il Parma ha gestito l’emergenza Coronavirus da grande società, dentro e fuori dal campo.