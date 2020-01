Una vittoria dedicata all’attaccante crociato Roberto Inglese. Il Parma Calcio batte meritatamente l’Udinese al Tardini e si piazza in sesta posizione in classifica agganciando con 31 punti Cagliari e Milan. Il gruppo Parma va a segno, sa soffrire e soprattutto sa gestire il vantaggio del primo tempo. L’Udinese domina a sprazzi nella ripresa, prova ad alzare la testa ma sbaglia troppo sotto porta. Sepe ci mette i guanti e "segna" un gol importante mantenendo la porta inviolata. Dal centrocampo in su nel primo tempo il Parma mette in campo tanta qualità e voglia di vincere la partita. Hernani, Kulusevski, Kucka, Kurtic sanno trovarsi nel momento di colpire l’Udinese. Poi ci pensa Gagliolo a sbloccare il match. Alla fine sono arrivati tre punti chiave per la lotta salvezza.



Nello stesso periodo lo scorso anno il Parma venne sconfitto in casa con la Spal. Dopo due gol di vantaggio (come contro l’Udinese) arrivò il tris ospite che ribaltò il match. Altra storia in questo campionato, visto il percorso di maturità dei ragazzi di D’Aversa. Nel momento chiave della stagione i ducali sanno tirare fuori il meglio di sé. Con i tre punti contro l’Udinese più di mezza salvezza è in tasca e l’unico obiettivo stagionale è davvero quasi raggiunto. Per alzare l’asticella rimane meno di una settimana di calciomercato a disposizione.



Nell’organico del Parma ora manca una punta centrale che possa alternarsi con Cornelius, sostituendo di fatto l’infortunato Inglese. La zona Europa è per ora vicinissima ma ci sono ancora molte partite da disputare e i crociati puntano esclusivamente a staccare il pass salvezza. Con dieci punti ancora da conquistare per raggiungere quota 41, restano diversi match dove ci si potrà divertire e magari puntare a nuovi obiettivi. Il Parma e la Serie A vanno a braccetto. E pensare che quattro anni fa si ripartiva dai dilettanti…