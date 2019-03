C’è un dato che fa preoccupare in casa Parma dall’inizio del 2019. I crociati hanno la peggior difesa delle gare giocate dopo lo stop natalizio. Addirittura 13 reti al passivo nelle ultime cinque gare di Serie A. Escludendo le batoste prese contro Lazio e Napoli (due poker che hanno lasciato il segno, oltre ad aver alimentato nuove polemiche), i ducali hanno incassato anche cinque gol tra Empoli e Cagliari. Un’enormità, considerando che si giocava contro dirette concorrenti per la permanenza della categoria. Campanello d’allarme acceso dunque e difesa sotto osservazione in questi giorni di pausa per lasciare spazio alla Nazionale.



Domenica 31 marzo al Tardini arriverà la corazzata Atalanta, secondo miglior attacco della Serie A, dietro solo alla Juventus. Già nel match di andata gli orobici rifilarono un tris micidiale al Parma di D’Aversa. Proprio il mister crociato avrà il difficile compito di sistemare quella retroguardia troppo perforata nelle ultime gare, cercando di far ruotare il centro della difesa attorno al capitano Bruno Alves. Mettendo a posto i tasselli della difesa a quattro, ci saranno da rincorrere gli ultimi punti in palio per raggiungere la matematica salvezza. Sempre meglio arrivare a quota 40 per essere tranquilli, anche se la media potrebbe essere più bassa, in linea con le ultime stagioni. Parlando di difesa non si può escludere l’estremo difensore crociato Luigi Sepe. Molti, forse troppi gol sono stati incassati per colpa di sue incertezze (match contro Napoli e Lazio in primis) ma è anche vero che in altre partite ha sfornato prestazioni super, salvando il risultato più di una occasione. Se il Parma riesce a sistemare la retroguardia e ad incassare meno gol, la via della salvezza ad aprile è praticamente certa, a patto che anche l’attacco riprenda a segnare gol pesanti (Inglese è a secco da parecchi minuti). L’Atalanta arriverà in Emilia a caccia di punti per un posto in Europa. I crociati hanno altri obiettivi ma hanno le carte in regola per mettere in difficoltà chiunque. Che non esca la sorpresa tra miglior attacco e peggior difesa?