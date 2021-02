Due punti persi nella difficile e disperata rincorsa salvezza in un match che per come si era messo c’era da vincere e basta. Contro l’Udinese il Parma ha messo in campo per un’ora abbondante grinta, voglia di vincere e soprattutto ha creato diverse occasioni da gol. L’attaccante Cornelius si è sbloccato dopo 200 giorni e ha centrato il primo gol stagionale che purtroppo non è bastato per raggiungere la vittoria. La rete su azione mancava davvero da troppo tempo al Tardini e i crociati sperano di aver trovato la quadra sull’atteggiamento combattivo con cui scendere in campo. Gli esclusi Kurtic e Gervinho non sono stati d’esempio per i giovani compagni e D’Aversa non ci ha pensato due volte per farli accomodare in tribuna.come qualche giovane talento preso nel mercato di riparazione.Si parla ovviamente di Mihaila (uno dei migliori contro l’Udinese) e di Man e Zirkzee, pronti a dare una mano al reparto offensivo ducale in attesa del debutto di Pellè (ancora infortunato). Le diverse soluzioni messe in campo da D’Aversa ed acclamate dai tifosi crociati da ormai diverse settimane hanno dato un segnale positivo all’ambiente gialloblu. Chi rema contro la squadra o quasi, mostrando atteggiamenti sbagliati, non gioca. E i senatori servono anche per far ambientare i nuovi arrivi, indipendentemente che conoscano o meno la lingua italiana. Alla fine parla sempre il campo e quello che sai fare quando ti arriva il pallone tra i piedi.