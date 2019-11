Ci sono partite che hanno una storia a sé, come il derby dell’Emilia tra Parma e Bologna. Al Dall’Ara i crociati si sono presentati senza attaccanti, con un tridente inedito e con Kucka a fare il centravanti. Le giocate di Kulusevski e gli inserimenti dei difensori per poco non regalavano una vittoria meritata alla banda Ducale. Alla fine è arrivata la doccia fredda nel recupero dopo l’ennesimo calcio d’angolo battuto dai padroni di casa. Il 2-2 sta molto stretto ai ragazzi di D’Aversa che hanno disputato una gara quasi perfetta. Solo negli ultimi minuti finali un calo di concentrazione ha permesso il pareggio bolognese.



Da Bologna si porta a casa un punto fondamentale per la classifica e per il morale (i rossoblu rimangono sempre a meno cinque). Queste batoste, come ha affermato il mister crociato, ti insegnano molto per il proseguo del campionato e chiunque a inizio gara avrebbe firmato per un pari così, dopo aver giocato praticamente senza centravanti di ruolo (Gervinho, Cornelius, Inglese e Karamoh out per infortunio). Il giocatore più in forma del tridente gialloblu, appena tornato dal debutto con la Nazionale svedese, si chiama Dejan Kulusevski e a Bologna è stato il man of the match. Giocate di classe, un gol capolavoro e un altro (identico) sfiorato per poco.



In questa settimana tutte le voci di mercato erano per lui. Tra smentite e parole di amore per il calcio europeo, Kulusevski ha letteralmente deliziato gli oltre ventimila dello stadio bolognese con una prestazione da giocatore di altra categoria. Il Parma grazie al suo giocatore ha preso convinzione di poter andare a vincere la partita. Iacoponi ha segnato il primo gol in Serie A, Bruno Alves è rientrato dall’infortunio e in difesa le ha prese tutte di testa. Il momento bello di questa squadra non vuole finire dopo la doccia fredda di Dzemaili al 95’. Domenica al Tardini arriva il Milan dell’ex Pioli e il Parma sa di poter mettere in difficoltà anche i rossoneri.