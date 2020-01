Non è successo il miracolo come nella scorsa stagione, quando Gervinho regalò il 3-3. Ma il Parma ancora una volta esce a testa alta dall’Allianz Stadium, contro la capolista Juventus. Il secondo tempo dei crociati ha letteralmente messo in difficoltà i bianconeri, che più di una volta sono stati schiacciati nella loro metacampo. Il gol di Cornelius però non è bastato ad agguantare un pareggio che forse sarebbe stato meritato, soprattutto per la ripresa giocata dai gialloblu. Ronaldo ha regolato il Parma con un uno due micidiale, sfruttando in pieno le occasioni che gli sono capitate sui piedi. Il primo è un autogol di Darmian (Sepe spiazzato dalla deviazione decisiva del difensore). I crociati, una volta andati sotto, hanno comunque spinto sull’acceleratore provando a farsi vedere in area bianconera.



Il carattere del Parma mostrato contro la Juve potrebbe dare una svolta alla stagione. Già la vittoria col Lecce aveva spinto i Ducali ad una sola lunghezza dalla zona Europa. Ora D’Aversa e i suoi ragazzi sono stati raggiunti dal Milan ma la classifica rimane comunque splendida, visto che mancano 12-13 punti per centrare l’obiettivo salvezza. Dopo aver raccolto punti a San Siro e al San Paolo, non riesce l’impresa dello Stadium. Un motivo in più per tornare subito alla vittoria domenica prossima contro l’Udinese al Tardini. Termina con una sconfitta immeritata il tour de force tra campionato e Coppa Italia. Preoccupano però le condizioni dello sfortunato Inglese dopo l’ennesimo infortunio. Faggiano potrebbe approfittarne visto che il calciomercato è ancora aperto. Si apre una nuova settimana in casa Parma, con la consapevolezza di aver sfiorato un’altra impresa in uno dei campi più difficili d’Italia.