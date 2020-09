Termina una settimana importantissima per il Parma Calcio e il suo futuro. Dopo l’ufficializzazione del passaggio al Gruppo Krause, le foto di rito, la visita in centro storico tra pranzi, cene e incontri con la dirigenza, è arrivato il primo KO nel debutto nella nuova Serie A. Al Tardini passa meritatamente un Napoli più concreto, soprattutto nel secondo tempo, grazie alla coppia Mertens-Insigne. Debutto amaro per il Presidente crociato? Fa sempre male perdere ma c’è da dire che il Napoli gioca nello stesso modo da ormai un anno e il Parma è ancora un cantiere aperto. Si conclude una settimana calda sul fronte societario:. Il ringraziamento per il buon esito della trattativa va ovviamente a Nuovo Inizio, i soci parmigiani che sono rimasti con il 9% delle quote (il restante 1% è sempre in mano a Parma Partecipazioni Calcistiche).Nella nuova settimana che comincia ci si dovrà dedicare interamente al calciomercato e alle operazioni in uscita e in entrata. Come ha affermato il mister Liverani dopo la sconfitta col Napoli servono almeno 4-5 pedine che possano giocare tranquillamente da titolare. Dei 22 giocatori richiesti in rosa molti invece potrebbero lasciare Parma. Il primo a fare le valigie dovrebbe essere Darmian, destinazione Milano, sponda nerazzurra.. Al contrario mister Gattuso ha dato la sveglia al suo Napoli con i cambi, acciuffando la vittoria e spaccando la partita con l’ingresso del nuovo attaccante Osimhen. Mercato bloccato in casa Parma ma si attendono i primi colpi in entrata. Con il consenso del Presidente crociato Kyle Krause.