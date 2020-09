Il Parma che tra quindici giorni comincerà il nuovo campionato di Serie A al Tardini contro il Napoli sarà una squadra nuova ma non in tutti i reparti. Complice il calciomercato ancora aperto (chiude il 5 ottobre) e alcune trattative che andranno sicuramente per le lunghe. Parliamo di giocatori big per la squadra ducale come Gervinho e Bruno Alves, dati per partenti ma sempre presenti a Collecchio per gli allenamenti dal giorno del raduno.. Già contro il Carpi è stato costretto a schierare le tre punte, cosa che probabilmente farà finchè non avrà a disposizione un trequartista puro. Ad oggi in rosa c’è solo Siligardi che potrebbe giocare tra le linee. Perché non fare qualche esperimento nelle amichevoli? Kucka e Kurtic volendo avrebbero le doti offensive per assistere i due attaccanti che potrebbero essere Inglese e Cornelius.In questo modo però non ci sarebbe spazio per due esterni d’attacco come Gervinho e Karamoh. Il primo è sempre stato un giocatore fondamentale per il modulo di mister D’Aversa: decisivo in contropiede e quando è in forma ha la capacità di spaccare le partite. Il secondo ha un talento nascosto che prima o poi verrà messo in mostra attraverso il minutaggio e la continuità (infortuni a parte). Tra i due moduli alla fine potrebbe prevalere nel corso della stagione il 4-3-1-2 con l’impiego del trequartista dietro le due punte. Come ha affermato Liverani nel giorno della presentazione si vedrà sicuramente un Parma con quattro difensori e tre centrocampisti.. Una cosa è certa.. Ma regola dei gol vale anche quest’anno. Prima sarebbe meglio non prenderne e poi farne. Oltre alla fase offensiva occhio a quella difensiva (il Lecce di Liverani ha subito una quantità esagerata di reti per poi retrocedere all’ultima giornata). Bene il bel gioco e un nuovo modulo ma alla fine quello che conta è sempre il risultato.