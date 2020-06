. Un Parma devastante su tutti i punti che grazie a due assoluti protagonisti è riuscito ad espugnare senza problemi il Ferraris. Tutti gli occhi puntati sul (vero) centravanti Cornelius, autore di una strepitosa tripletta, come all’andata, sempre contro il grifone. Degli 11 gol dell’attaccante con la maglia del Parma ben 6 sono stati segnati contro i rossoblu. Quando vede il Genoa Cornelius si scatena ed entra in una forma pazzesca. Già a Torino si era intravista la voglia di tutta la squadra di cominciare bene il campionato dopo tre mesi di lockdown, Il secondo protagonista gioca in porta e ha parato due rigori in 180 minuti: a Belotti contro il Torino e a Criscito contro il Genoa. Luigi Sepe si conferma un portiere sempre più in crescita per la categoria e per questo tra qualche mese potrebbe avere diverse richieste di mercato. In attacco è tornato a macinare chilometri (e occasioni da gol) anche Dejan Kulusevski, suo il gol del poker del Ferraris con un preciso tiro sul primo palo.Dopo aver messo le mani sulla salvezza con 39 punti in classifica, i Ducali possono davvero cominciare a sognare un posto in Europa.. I giocatori di qualità per fare una volata insieme a Napoli, Milan e Verona ci sono, come la spensieratezza nell’affrontare le partite, a cominciare già domenica sera contro l’Inter. Non ci sarà l’ossessione della vittoria ma nemmeno il pensiero di dover vincere per conquistare punti salvezza. Ora se si vince è per guadagnare punti in zone alte e per coronare un sogno chiamato Europa League.