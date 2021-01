Così, puntuale, pronosticata e ben prevista, è arrivata una nuova sconfitta per il Parma di D’Aversa nel difficile campo di Napoli. In quello stesso stadio però un anno fa Kulusevski e Gervinho facevano piangere i partenopei. Acqua passata, storia completamente diversa. Oggi il Parma è sommerso dai problemi e si trova in fondo in tutte le classifiche, oltre ad essere sempre penultimo (a un punto dall’ultima posizione) nella classifica di Serie A.e il mister D’Aversa non vuole osare cercando di cambiare faccia alla sua squadra a gara in corso. L’unico cambio offensivo arriva a dieci minuti dalla fine con il debutto (senza voto) di Dennis Man.Basterà l’ultimo giorno di calciomercato per uscire dalle zone calde che significano Serie B a fine stagione? Secondo le parole dell’allenatore crociato no, visto che desiderava avere dei rinforzi pronti dal mercato, schierabili subito e che conoscono il nostro campionato. Non c’è tempo per testare scommesse e giovani talenti, bisogna comunque gettarli nella mischia per cercare soluzioni (offensive) alternative.. I nuovi arrivi sono un’incognita visto che non conoscono lingua italiana e modo di giocare della Serie A. Nelle trattative di gennaio, chi ha perso gente pronta ha subito cambiato ritmo, mettendo al centro del progetto salvezza i nuovi arrivati. I Ducali hanno ancora un giorno per trovare rinforzi. Poi da martedì ci sarà solo spazio per il calcio giocato.