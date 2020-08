Giustamente D’Aversa si è tenuto stretto la panchina dopo la formidabile scalata dalla Serie C alla Serie A e dopo due salvezze consecutive. Alla terza stagione in massima categoria il mister gialloblù insieme alla sua squadra vuole alzare l’asticella anche se non sarà facile migliorare l’ultima stagione con la salvezza conquistata a quattro giornate dalla fine. Nell’attesa dell’inserimento del Gruppo Al Mana previsto per il prossimo autunno, sarà ancora Nuovo Inizio insieme al nuovo Ds Carli a gestire il calciomercato che comincerà ufficialmente il primo settembre. Obiettivo ringiovanire la rosa crociata cercando qualche colpo in stile Kulusevski. Qualche big potrebbe essere sacrificato come Sepe e Gervinho anche se l’ivoriano andrebbe comunque a rinforzare una diretta concorrente per la salvezza in caso di passaggio al Benevento. L’obiettivo del Parma sarà ancora la permanenza della categoria e se la dovrà vedere innanzitutto con le neopromosse.C’è poco tempo per programmare la nuova stagione e la dirigenza sta già lavorando. Dalla Sardegna i summit portano buone notizie in vista del raduno del 23 agosto a Collecchio. Ancora qualche giorno di vacanze meritate per i giocatori poi si tornerà a calciare il pallone. Si prospetta una seconda metà caldissima del mese di agosto in cui ci sarà spazio a cessioni eccellenti e ad acquisti mirati. Senza dimenticare poi i riscatti di giocatori come Hernani, Sepe, Inglese e Grassi, già integrati nel gruppo crociato. Si moltiplicano anche le voci di possibili addii a partire dal centrocampista Barillà. Accordo col Monza per un giocatore che ha passato tre anni fantastici con la maglia crociata.. Poi in autunno si conosceranno i nuovi proprietari del Parma Calcio. Un closing slittato di qualche settimana ma una dirigenza che sa come muoversi in breve termine. La nuova stagione è davvero dietro l’angolo e sono ore calde per la programmazione. Il trio Carli, D’Aversa e Lucarelli è già in sintonia.