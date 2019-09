Da Udine a Udine, stessa maglia e stessi protagonisti tra le fila ducali. Gervinho su tutti, ancora in gol alla Dacia Arena. Il Parma soffre, combatte, crea l’essenziale e sbanca lo stadio dell’Udinese, imponendosi con un netto 1-3. È la solita squadra cinica che si difende con i denti contro gli attacchi incessanti di De Paul e Lasagna. Un po’ di fortuna per la mira non tanto precisa dei friulani e tanta sostanza in mezzo al campo, soprattutto dall’ingresso di Kucka. Poi ci ha pensato il doppio assist del giovane talento Kulusevski che prima mette Gervinho in condizione di appoggiare in rete, poi pesca l’inserimento di Gagliolo per il gol del raddoppio. Due lampi di altruismo e grande visione di gioco.



Non è mancato il supporto di Inglese al gioco di D’Aversa. Un primo tempo non all’altezza in mezzo ai possenti difensori dell’Udinese ma una ripresa con movimenti da grande attaccante. Il gol di Bobby English è gran parte merito di Gervinho che dopo aver seminato in velocità due giocatori ha fornito un assist al bacio per il numero 9 crociato. Tanta qualità dal centrocampo in avanti mancava da tempo tra le fila gialloblù.



Dal mercato poi sono arrivati due terzini puri come Pezzella e Darmian che dopo la sosta per le Nazionali daranno sicuramente il loro contributo nel 4-3-3 di D’Aversa. La sosta arriva nel momento giusto per integrare al 100% i nuovi arrivi nello scacchiere, anche perché il mercato è ancora aperto e nell’ultimo giorno potrebbe succedere ancora qualcosa. I tifosi crociati sperano che non ci siano uscite altisonanti, considerando che questa squadra quando ingrana può togliersi grandi soddisfazioni. I primi tre punti sono arrivati, fuori casa, in attesa del match col Cagliari in programma tra due settimane.