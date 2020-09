Basta “calcio d’agosto” che effettivamente calcio d’agosto non è. Quest’anno le amichevoli si sono giocate a settembre e di solito in questo periodo vediamo le prime giornate di Serie A. Manca davvero poco al debutto (domenica a ora di pranzo) del Parma Calcio contro il Napoli. Da una parte i crociati di Liverani, mister arrivato da poco in Emilia. Dall’altra i partenopei di Gattuso che già sono caduti al Tardini quando ancora sulla panchina ducale sedeva D’Aversa. Diciamolo subito: il Napoli ha tutte le carte vincenti per tornare da Parma con bottino pieno, per un motivo principale. Una squadra che non ha cambiato l’assetto tecnico ed è già in forma campionato è favorita contro una squadra con un mister nuovo che con ogni probabilità cambierà modulo. Sulla carta potrebbe essere così ma non è detto.Il Parma arriva alla settimana che vede l’inizio della Serie A praticamente con tutti i giocatori della scorsa stagione, dati per partenti in questa finestra di calciomercato. Fino al 5 ottobre potrebbe succedere di tutto ma intanto Liverani si gode i suoi big. Tutti disponibili in vista del match col Napoli, compresi i due ex biancoazzurri Inglese e Grassi. I due giocatori dopo una stagione difficile a causa degli infortuni sono stati tra i migliori in campo nelle amichevoli di settembre. In attesa di ulteriori rinforzi ci si aspetta una squadra poco diversa dallo scorso campionato almeno nelle prime giornate e in attesa della chiusura del mercato.